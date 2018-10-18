Волкер: США будут усиливать санкции против России каждые 2-3 месяца

США планируют ужесточать санкции в отношении РФ, связанные с агрессией против Украины, каждые несколько месяцев.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на конференции аналитического центра Atlantic Council.

"Мы пытаемся увеличить давление на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании. Это предусматривает сохранение санкций США, а также периодическое усиление этих санкций с течением времени. Это - тот самый путь, которым идет администрация Трампа, и мы продолжим ним двигаться. Вы увидите вступления в силу дополнительных санкций каждый месяц или два", - сказал он.

Волкер добавил, что США тесно сотрудничают в вопросе санкций со своими европейскими союзниками.

"Мы работаем с европейскими союзниками, европейцы тоже сохраняют санкции в силе. Мне кажется, для России это, вероятно, стало сюрпризом. Евросоюз показал устойчивость и силу для их сохранения", - добавил Волкер.

Напомним, глава Счетной палаты РФ заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские ограничения. В частности США могут наложить санкции на российский суверенный долг.