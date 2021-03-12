ВООЗ: Користь вакцини від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca перевищує негативні дані про неї, тому використання рекомендується продовжити

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує продовжити застосовувати вакцину AstraZeneca для щеплень від коронавірусу на тлі відмови низки країн від її використання.

Як заявила в ході брифінгу представник Маргарет Харріс, користь від вакцини продовжує перевищувати ризики, повідомляє "Новое время".

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал і зараз оцінюють повідомлення про AstraZeneca, і як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - сказала вона.