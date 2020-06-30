ВООЗ направить в Китай експертів для пошуку джерела коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в найближчі дні направить групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах", - пояснив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понеділок, 29 червня.

Він не уточнив, у чому саме полягатиме місія групи. ВООЗ вже кілька тижнів намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

Пандемія, що викликається новим вірусом захворювання COVID-19, оголила "кращі і гірші якості людства", підкреслив Гебрейесус. Він згадав "зворушливі приклади стійкості, винахідливості, солідарності і доброти", а також " стигматизацію і дезінформацію, що викликають занепокоєння".

Нагадаємо, пандемія на глобальному рівні лише набирає обертів, зазначив гендиректор ВООЗ. При цьому багато країн добилися прогресу в боротьбі з інфекцією, додав Гебрейесус. Він закликав не втрачати надію.

Спалах захворювання COVID-19 стався в Китаї в кінці 2019 року. З тих пір вірус SARS-CoV-2 був виявлений у понад 10,3 млн жителів планети, а понад 506 тисяч людей померли від наслідків спричиненої ним хвороби. Найбільше заражень (2,5 млн випадків) і летальних випадків (близько 126 000) - в США.

Джерело: УНН

