ВООЗ: "Індійський" штам коронавірусу офіційно підтвердили на 53 територіях

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "індійський" COVID-19 офіційно зареєстрували на 53 територіях, передає AFP.

Також уточнюється, що, згідно з інформацією з неофіційних джерел, варіант B.1.617 був виявлений ще на семи інших територіях.

Як говориться в звіті ВООЗ, у світі фіксуються чотири мутації, які класифікуються як такі, що викликають занепокоєння, серед них: вперше зареєстровані в Великій Британії (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) і Індії ( B.1.617). Підвищену трансмісивність продемонстрував B.1.617.

Відзначимо, що станом на кінець травня "британський" штам зареєстрований на 149 територіях, "південноафриканський" - на 102, а "бразильський" - на 59. Ще шість варіантів відслідковуються. Один був вперше виявлений в декількох країнах, два - в США, а три інші - в Бразилії, на Філіппінах і у Франції.

Раніше в ВООЗ назвали справжні причини, які призвели до погіршення ситуації. Крім циркуляції нових штамів вірусу, в країні низький рівень вакцинації і велика кількість масових заходів.

Нинішній кризі в Індії передувала передчасна впевненість влади в подоланні пандемії. Бажанню повернутися до постковідних реалій сприяла і переконаність самих індійців у тому, що вплив забруднення і мікробів наділив їх міцним імунітетом.