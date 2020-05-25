ВООЗ попередила про другий пік першої хвилі пандемії COVID-19

Світ досяг лише середини першої хвилі пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це заявив керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Раян.

"Просто зараз ми переживаємо не другу хвилю (коронавірусу, - ред.), ми - прямо в середині першої хвилі", - цитує представника ВООЗ Інтерфакс-Україна.

Майк Раян пояснив, що на такий стан справ вказує епідеміологічна ситуація в Центральній і Південній Америці, Південній Азії, Африці.

Водночас, продовжив Раян, можна привітати такі країни як Іспанія, які змогли стримати поширення хвороби.

Він зазначив, що COVID-19 може продемонструвати раптовий новий пік захворюваності, а скорочення приросту нових випадків не означає, що ця тенденція обов'язково триватиме постійно.

"Ми можемо отримати другий пік у цій хвилі (COVID-19, - ред.): таке відбувалося з пандеміями в минулому. (...) Під час пандемії іспанського грипу. Ми отримали (тоді, - ред.) другий пік, не обов'язково другу хвилю", - зазначив Раян.

За його словами, країни Європи, Північної Америки, Південно-Східної Азії повинні продовжувати проводити тестування на коронавірус, відстежувати шляхи його передавання, здійснювати інші заходи у сфері охорони здоров'я з метою уникнути другого піку захворювання.

Пізніше цього року, зазначив представник ВООЗ, необхідно зайнятися проблемою можливої другої хвилі епідемії, яка може збігтися із сезонним грипом.

Раніше у ВООЗ заявили, що новим епіцентром епідемії COVID-19 стала Південна Америка. Найбільше від коронавірусу постраждала Бразилія.