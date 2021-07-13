ВООЗ рекомендує не змішувати різні вакцини від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я радять не змішувати вакцини проти COVID-19 від різних виробників.

Як пише інформаційне агентство Reuters, фахівці радять щепитися одним видом вакцини, оскільки наразі мало даних про те, як комбінування доз препарату від різних виробників впливає на здоров'я людини.Читайте також: У вересні два інститути НАН представлять розробку української вакцини від COVID-19 - Віктор Ляшко

"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і збігів. У країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде отримувати другу, третю і четверту дозу", - говорить головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан.

Влада Таїланду вирішила комбінувати щеплення вакцинами CoronaVac і AstraZeneca після того, як 600 вакцинованих китайським препаратом лікарів захворіли на COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я також закликає країни світу відтермінувати щеплення проти COVID-19 для неповнолітніх.

У Туреччині від COVID-19 щеплять третьою дозою вакцини виробництва Sinovac

UA: Суспільне

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