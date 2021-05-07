Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, повідомляє пресслужба у Twitter.

"Сьогодні в другій половині дня ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, що отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - заявив він.

За його словами, це розширює список вакцин, які можуть бути закуплені за глобальним механізмом COVAX. Також рішення ВООЗ прискорить отримання дозволів національними регулюючими органами.

"Стратегічна консультативна група експертів з імунізації проаналізувала наявні дані та рекомендує вакцину для дорослих у віці 18 років і старше за схемою введення двох доз", - додав Гебрейсус.

Він наголосив, що вакцини залишаються життєво важливим інструментом, але зараз їх обсяг і поширення недостатні для припинення пандемії.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало перевірку китайської вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac.

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