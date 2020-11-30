Тедрос Аданом Ґебреєсус: минулого тижня ми побачили перше падіння нових випадків у всьому світі з вересня

ВООЗ: тижнева кількість нових випадків COVID-19 впала вперше за два місяці

Тижнева кількість нових випадків COVID-19 впала вперше за два місяці, повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Ґебреєсус.

"Минулого тижня ми побачили перше падіння нових випадків у всьому світі з вересня у зв'язку з падінням випадків в Європі через ефективність складних, але необхідних заходів, які запровадили в останні тижні", - заявив Ґебреєсус на брифінгу.

На тлі зростання нових випадків COVID-19 низка країн запровадила жорсткі карантини на своїй території.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 63 мільйони випадків COVID-19. Понад 1,4 мільйона людей померли.