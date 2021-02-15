ВООЗ ухвалила вакцину AstraZeneca для екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання дві версії вакцини Оксфордського університету і англо- шведської компанії AstraZeneca, заявив на брифінгу в понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Сьогодні ВООЗ ухвалила до екстреного застосування дві версії вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca і дала" зелене світло "на використання цих вакцин у всьому світі в рамках COVAX", - сказав Гебреєсус.

Обидві версії вакцини виробляються на різних заводах, одна - в Південній Кореї, інша - в Індії. По суті, це один і той самий препарат, проте за правилами ВООЗ кожен із варіантів вимагав окремого розгляду.

COVAX - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована ВООЗ.

