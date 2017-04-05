ВОЗ бьет тревогу в связи с последствиями химатаки в Сирии

В среду, 5 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказала крайнюю обеспокоенность ситуацией, которая сложилась после применения армией Башара Асада химического оружия против гражданского населения в сирийской провинции Идлиб.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ, обнародованном на официальном сайте Организации.

"ВОЗ обеспокоена докладами об использовании высокотоксичных химических веществ во время нападения в населенном пункте Хан-Шейхун, в южной сельской провинции Идлиб, Сирии", - говорится в заявлении.

По данным партнерской организации ВОЗ, Health Cluster, предоставляющей медицинскую помощь на местах, по меньшей мере 70 человек погибли, сотни - пострадавших. Медики в провинции сообщают о госпитализации большого количества пациентов с поражением дыхательных путей, которые страдают от духоты, многие из них - женщины и дети.

"Сообщения, поступающие сейчас из Идлиба, шокировали меня, огорчили и возмутили. Эти виды оружия запрещены международным правом, поскольку они являются нестерпимым варварством", - заявил по этому поводу исполнительный директор медицинской программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ доктор Питер Салама.

Помимо этого, медицинские учреждения в околицах Идлиба не могут принять большое количество пациентов, особенно после разрушений медицинских объектов в результате конфликта. Отделения интенсивной терапии в Идлибе перегружены, там не хватает лекарств. Многие пациенты были направлены в больницы на юге Турции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 4 апреля, сирийский город попал под химическую атаку, в результате чего погибли 72 человека.