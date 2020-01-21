ВОЗ экстренно соберется из-за нового смертельного вируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание, посвященное угрозе, которую несёт новый коронавирус, впервые зафиксированный в Китае.

Об этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.

"Я собираю заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы выяснить, есть ли (вспышка - ред.) нового коронавируса (2019-nCoV) чрезвычайной ситуацией международного значения и какие рекомендации следует принять для борьбы с ним", - подчеркнул глава ВОЗ.

Также в ВОЗ предупредили, что в ближайшее время следует ждать распространения новой пневмонии в других странах. Случаи заражения вирусом уже зафиксировали в Таиланде, Японии и Южной Кореи.

Издание Bloomberg сообщает о шести жертвах вируса 2019-nCoV, который появился в декабре прошлого года в Китае.

Число пациентов с новым коронавирусом возросло до 291 человека.

Председатель правительственной экспертной группы Китая Чжун Наньшань заявил о подтверждении фактов передачи нового коронавируса от человека к человеку.