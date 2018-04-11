ВОЗ сообщила о симптомах отравления химикатами у 500 жителей сирийской Думы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о наличии явных признаков применения химического оружия в сирийском городе Дума.

У 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами, сообщила организация в Женеве в среду, 11 апреля, сославшись на данные своих медицинских источников в Сирии.

В заявлении указывается на сильное раздражение слизистых, острую дыхательную недостаточность и сбой центральной нервной системы у женщин, мужчин и детей. По информации ВОЗ, в результате атаки в ночь на 7 апреля погибли более 70 человек, скрывавшиеся в подвалах домов в Думе. Из них 43 человека скончались в результате воздействия особо токсичных субстанций, говорится далее в заявлении.

Организация резко осудила предполагаемую химическую атаку и потребовала немедленного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций в район Восточной Гуты.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в ближайшее время направит своих экспертов в Думу для расследования предполагаемого применения там химического оружия. ОЗХО обратилась к сирийским властям с запросом о создании необходимых условий для проведения экспертизы. МИД Сирии заявил во вторник о готовности властей страны "оказать всю необходимую поддержку миссии" ОЗХО.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. Об этом сообщает Deutsche Welle