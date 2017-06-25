Возгорание бензовоза в Пакистане: число погибших возросло до 140 человек

Число погибших в Пакистане во время возгорания при аварии бензовоза возросло до 140 человек. Об этом сообщает Alarabiya.

"В воскресенье в Пакистане перевернулся бензовоз, в результате чего погибли более 140 человек, которые бросились на место дорожно-транспортного происшествия, чтобы собрать утечку топлива", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, полиция пыталась оцепить район, но не смогла противостоять множеству жителей деревни, которые пробились, чтобы добраться до грузовика. Сельские жители бежали к перевернутому танкеру с канистрами, чтобы собрать просачивающееся топливо.

Так, бензовоз перевернулся на национальной трассе примерно в 100 километрах к юго-западу от Мултана. Он ехал из южного портового города Карачи в Лахор, провинцию Пенджаб, когда водитель потерял контроль и разбился.

Напомним, ранее сообщалось, что вПакистане по меньшей мере 123 человека погибли и несколько десятков получили ранения из-за пожара бензовоза в городе Бахавалпур, что расположен в центральной части страны. Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили люди, что подошли к бензовозу.