Возле российского консульства в Афинах прогремел взрыв

Неизвестные на мотоцикле утром в пятницу бросили взрывное устройство под консульство Российской Федерации в Афинах.

Об этом сообщает Reuters.

"Утром в пятницу неизвестные нападавшие на мотоцикле бросили взрывное устройство, скорее всего, ручную гранату, под российское консульство в Афинах", - говорится в сообщении.

Греческая полиция сообщает, что никто не пострадал, а взрыв не был сильным.

Никто еще не взял на себя ответственности за этот инцидент. Правоохранители оцепили зону, где произошел взрыв.