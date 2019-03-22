Возле российского консульства в Афинах прогремел взрыв

22 марта 2019, 10:09
 В мире Источник: Укринформ

Неизвестные на мотоцикле утром в пятницу бросили взрывное устройство под консульство Российской Федерации в Афинах.

Об этом сообщает Reuters.

"Утром в пятницу неизвестные нападавшие на мотоцикле бросили взрывное устройство, скорее всего, ручную гранату, под российское консульство в Афинах", - говорится в сообщении.

Греческая полиция сообщает, что никто не пострадал, а взрыв не был сильным.

Никто еще не взял на себя ответственности за этот инцидент. Правоохранители оцепили зону, где произошел взрыв. 

Источник: Укринформ
 
 
 