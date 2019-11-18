Возврат кораблей Украине не связан с решением трибунала ООН - Песков

Кремль отвергает связь между возвращением Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву.

Об этом 18 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Это первое. Никакой связи здесь нет и быть не может. Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение госграницы РФ, соответственно, этим занимаются наши пограничники, ФСБ. Поэтому нужно обращаться за комментарием туда", - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, связан ли возврат кораблей Украине с выполнением Россией приказа Международного трибунала по морскому праву.

Отметим, что сегодня в МИД РФ заявили, что Россия передала Украине захваченные корабли. Позже в ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Россия захватила эти три корабля, а также экипаж - 24 моряков. 7 сентября 2019 года состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев - 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин - Эдем Бекиров.

ATR.ua

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