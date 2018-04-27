Впервые Центральное разведывательное управление США возглавит женщина

После утверждения экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря исполняющей обязанности директора ведомства назначили его заместителя Джину Хаспел, которая стала первой женщиной, которая возглавит спецслужбу, сообщает пресс-служба ЦРУ.

Она опубликовала по этому поводу заявление, в котором отметила, что "с нетерпением ждет совместной работы" с командой по нацбезопасности президента Дональда Трампа.

"Для меня большая честь возглавить ЦРУ в этот критический момент. Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны ради сильной и защищенной Америки", - добавила Хаспел.

Ее кандидатуру еще должен утвердить Сенат. 61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом - в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии.

Должность заместителя директора ЦРУ она получила в феврале 2017 года.

Как сообщалось, заместителем Майка Помпео на посту госсекретаря также может стать женщина: американка с украинскими корнями Пола Добрянски. Ранее Добрянски работала на позициях специального посланника США в Северной Ирландии, а также заместителя государственного секретаря США в глобальных делах. Сейчас она работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Республиканец Помпео неоднократно критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Он называл Россию угрозой для Европы. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Новый Госсекретарь США: что Майк Помпео говорил об Украине?" По материалам: ZN.UA /