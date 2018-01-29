Впервые в истории Румынии правительство возглавила женщина

Парламент Румынии поддержал правительство во главе с премьер-министром страны Виорикой Дэнчилэ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Romania.tv.

За программу правительства Дэнчилэ проголосовали 282 депутата, против - 136 парламентариев, один воздержался.

Присягу новый премьер приняла сегодня во дворце Котрочень - резиденции президента Румынии.

Отметим, что впервые в истории Румынии во главе правительства будет находиться женщина.

Как сообщалось, 15 января исполнительный комитет правящей Социал- демократической партии отказал в политической поддержке премьер-министру Михаю Тудосе, после чего тот заявил об уходе в отставку.

Это второй за последний год правительственный кризис в Румынии. В середине 2017 года пост премьера вынужден был покинуть Сорин Гриндяну. Мотивом для его отставки послужил скандал вокруг правительственного постановления о смягчении уголовного преследования в отношении чиновников-коррупционеров.

Виорика Дэнчилэ - член Социал-демократической партии с 1996 года.

Выпускница Плоештского государственного университета. Специалист в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. С 2009 года - депутат Европарламента и член комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и развитию села.

17 января президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил кандидатуру Виорики Дэнчилэ на должность премьер-министра.