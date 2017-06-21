Впервые за 43 года Королева Великобритании произнесла свою тронную речь без короны на голове

В среду, 21 июня, королева Великобритании Елизавета II произнесла свою тронную речь без короны на голове, что произошло впервые за 43 года, сообщает Mirror.

Королева Великобритании сменила свою корону на шляпу, в которой и произнесла свою речь в парламенте. При этом пользователи сети заметили некую схожесть ее шляпы с флагом Евросоюза.

Традиционно тронная речь и церемония открытия парламента королевой являются масштабным мероприятием, которое сопровождается королевскими мантиями, золотым экипажем и тяжелой короной.

Но в этом году все прошло иначе, намного проще. Это связанно с тем, что на репетиции торжественного мероприятия у парламента не было достаточно времени, так как перед этим состоялся парад в честь официального дня рождения Елизаветы II.

Помимо того, что королева приехала на церемонию на автомобиле, а не в экипаже, она еще и сменила свою корону на обычную шляпку, странно напоминающую флаг Евросоюза. В своих обсуждения пользователи сети предположили, что таким шагом королева хотела показать что она не хочет выхода королевства из Евросоюза и "эпично затроллила" поклонников выхода.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, супруг королевы Великобритании принц Филипп, герцог Эдинбургский был госпитализирован ночью, 21 июня. В сообщении также говорится, что принц Филипп находится в хорошем расположении духа и сожалеет, что пропустит сегодняшнюю тронную речь королевы перед парламентом.