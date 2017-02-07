В.Путин и А.Меркель договорились о встрече в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о встрече в "нормандском формате" из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского президента, передает УНН.

В.Путин и А.Меркель, по сообщению пресс-службы, договорились об наращивании дипломатических усилий из-за обострения ситуации на Донбассе.

"В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем предложить обсудить ситуации на высшем уровне", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.