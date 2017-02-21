В.Путин посмертно наградил В.Чуркина орденом "За мужество"

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом "За мужество", передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в должности Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом "За мужество" Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его смерти.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке внезапно умер постпред РФ при ООН В.Чуркин.