Врач Белого дома сообщил результаты медосмотра Трампа

Президент США Дональд Трамп прошел свое первое плановое медицинское обследование. Официальный врач Белого дома Рональд Джексон сообщил результаты осмотра.

Судя по результатам когнитивного теста, который президент сдал в рамках медобследования, у него нет психических отклонений, сказал Джексон. Для оценки когнитивных функций Дональду Трампу предложили ответить на вопросы Монреальской шкалы когнитивной оценки, разработанной для диагностики болезни Альцгеймера. Среди прочих вопросов тестируемому нужно было подписать названия животных, нарисовать часы с определенным временем на циферблате и без ошибки повторить простое предложение или ряд цифр. Трамп набрал 30 из 30 очков, пишет DW.

71-летний Дональд Трамп имеет хорошие шансы остаться здоровым до конца своего срока в должности президента США. Он не страдает нарушениями сердечной деятельности, а уровень холестерина в его организме лишь слегка превышает норму. Однако президенту стоит сбавить вес: сейчас он весит 108 килограммов, и Джексон рекомендовал Трампу сбросить примерно 4 килограмма.

Кроме того, со слов врача стало известно, какие медицинские препараты принимает Дональд Трамп. Так, он пользуется аспирином, препаратом для снижения уровня холестерина, а также средством против выпадения волос.

Трамп прошел трехчасовое всестороннее медицинское обследование на прошлой неделе, впервые после своего избрания на пост президента. Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.

До президентства Трампа Рональд Джексон был главным врачом Белого дома при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.