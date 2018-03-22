Врачи дали тревожный прогноз состояния отравленного Скрипаля и его дочери

Отравленный бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом, но стабильном состоянии, хотя есть вероятность его ухудшения.

Об этом говорится в постановлении суда, которым было получено разрешение на взятие образцов крови у потерпевших для определения наличия в крови нервно- паралитического яда, передает Sky News.

Сообщается, что на данный момент и Сергей Скрипаль и его дочь пребывают в "критическом, но стабильном" состоянии. При этом, "не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться". На данный момент оба пострадавших находятся под глубоким наркозом.

"Точные последствия воздействия на их состояние здоровья пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, но неизвестно, в какой степени", - подчеркивается в документе.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что еще один офицер полиции, который расследует покушение на жизнь экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, был госпитализирован с подозрением на отравление.