Врачи рассказали о состоянии здоровья экс-разведчика ГРУ Скрипаля

Бывший разведчик ГРУ Генштаба Российской Федерации Сергей Скрипаль по- прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не является критическим. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление медиков.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы... Он поправляется и не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии Скрипаля и способа его лечения не приводится.

Как сообщал NEWSONE ранее, Швейцарская химическая лаборатория, изучившая пробы Организации по запрещению химического оружия с места отравления экс- сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, ответила на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что по данным этой лаборатории Скрипалей отравили не газом "Новичок".

NewsOne

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