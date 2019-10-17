Временный поверенный США в Украине даст показания в деле об импичменте Трампа

Уильям Тейлор

КИЕВ. 17 октября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отправляется в Соединенные Штаты для того, чтобы на следующей неделе дать показания в ходе расследования в рамках начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на двух источников, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Переписка Тейлора с послом США в Европейском Союзе Гордоном Сондлендом всплыла как центральная нить в расследовании Палаты демократов относительно того, что Трамп якобы оказал давление на Украину, чтобы начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена, пишет издание.

Как сообщал УНН, ранее агентство Reuters и издание The New York Times опубликовали текстовые сообщения, в которых временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что считает "сумасшедшим" решение о задержании военной помощи для страны.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что президент США Дональд Трамп в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

В конце сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.