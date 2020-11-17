Єврокомісія уклала вже п'ятий контракт на придбання вакцини від Covid-19

На сьогодні Єврокомісія забезпечила щонайменше 1,2 мільярда доз для рівного доступу до безпечних вакцин не лише для громадян ЄС, а й для найбідніших та найуразливіших людей у світі

Контракт передбачає закупівлю 405 млн доз

Європейська комісія затвердила контракт з європейською фармацевтичною компанією CureVac на купівлю майбутньої вакцини від коронавірусу.

Відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

Зазначається, що контракт передбачає закупівлю 225 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість отримати ще до 180 мільйонів доз, щойно після вакцинації буде доведена безпечність та ефективність препарату проти Covid-19.

Це вже п'ятий контракт Єврокомісії на купівлю вакцин.

Раніше були укладені угоди з виробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV та BioNtech-Pfizer. Також ведуться переговори з Moderna. Всі вакцини вироблятимуться в країнах ЄС.

Держави-члени можуть також прийняти рішення про передачу вакцини країнам із нижчим та середнім рівнем доходу або про перенаправлення її до інших європейських країн.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен сказала: "Через кілька днів після контракту з BioNTech та Pfizer, я рада повідомити про нову угоду з перспективною європейською компанією".

"На сьогодні Комісія забезпечила щонайменше 1,2 мільярда доз та виконує своє зобов'язання забезпечити рівний доступ до безпечних, ефективних та доступних вакцин не лише для громадян ЄС, а й для найбідніших та найуразливіших людей у світі. Більшість із цих кандидатів на вакцину перебувають на просунутій фазі клінічних випробувань, і, сподіваємось, сертифікація підтвердить ці позитивні результати, після чого вони допоможуть нам у подоланні пандемії", ─ наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.