Єврокомісія виступила з двома проектами модернізації ринку праці ЄС

Європейська комісія (ЄК) запропонувала два проекти, покликані під час подолання наслідків пандемії COVID-19 скоротити молодіжне безробіття і модернізувати ринок праці ЄС.

Виконавча колегія ЄС прийняла в середу пакет заходів підтримки зайнятості молоді і програму професійного навчання з метою підвищення конкурентоспроможності та соціальної справедливості.

"Для молоді Європи ця пандемія ще більше ускладнила вихід на ринок праці. Безробіття серед молоді зростає вдвічі швидше, ніж безробіття в цілому", - сказав, під час презентації "молодіжного пакета", заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

"Хоча до осені ми не будемо знати повну картину, безробіття загалом становить (в ЄС) понад 7%, а безробіття серед молоді вже виросло до 15%", - зазначив він.

У межах плану післякризового відновлення NextGenerationEU і наступного семирічного бюджету ЄС Єврокомісія запропонувала значні можливості фінансування працевлаштування молоді. Тепер держави-члени ЄС повинні визначити пріоритети цих інвестицій. На підтримку зайнятості молоді має бути витрачено не менше 22 млрд євро, говориться в прес-релізі ЄК.

"Міст до робочих місць" буде пов'язаний із потребами компаній, зеленими технологіями і цифровізацією. Він включатиме короткі підготовчі курси; спеціалізоване консультування, стартові гранти і кредити для молодих підприємців, схеми наставництва і бізнес-інкубатори.

Другий представлений проект - "Європейська програма професійних навичок для стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості та живучості" - встановлює кількісні цілі для підвищення кваліфікації та навчання новим професіям.

Програма з 12 пунктів розрахована на 5 років. В її центрі - принцип довічного навчання з використанням бюджету ЄС якості каталізатора для розблокування державних і приватних інвестицій в людський капітал.

У період пандемії, коли віддалена робота і дистанційне навчання стали в ЄС реальністю для мільйонів людей, виявився слабким рівень цифрової підготовки працівників, наголошується в довідковому матеріалі Єврокомісії. Зараз в ЄС не менше 85% робочих місць вимагають певного рівня цифрової кваліфікації, але тільки 56% дорослих працівників у 2019 році мали хоча б базові навички роботи з цифровими технологіями. У період з 2005 до 2016 року 40% нових робочих місць припадали на сектори з інтенсивним цифровим виробництвом.

