Єврокомісія заявила, що не веде переговорів про постачання «Супутника V»

Представник Єврокомісії (ЄК) Стефан Де Кеєрсмакер сказав, що Євросоюз не веде з РФ переговорів про постачання російської вакцини проти коронавірусу «Супутник V». Раніше агентство Reuters з посиланням на представника ЄС написало, що Євросоюз планує їх почати.

«На цей момент ніяких переговорів між Єврокомісією та виробниками вакцини немає», - сказав пан Де Кеєрсмакер в ході брифінгу, який транслювався на сайте ЄК.

У повідомленні Reuters говорилося, що представник ЄС нагадав про схвалення російської вакцини Угорщиною і Словаччиною, а також сказав про зацікавленість Чехії в постачаннях препарату. Також він сказав, що Італія розглядає можливість виробництва російської вакцини на заводі ReiThera. Пізніше Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) розповів про узгодження виробництва російської вакцини проти коронавірусу «Супутник V» в Італії, Іспанії, Франції та Німеччини. За матеріалами Коммерсант.