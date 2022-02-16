Європарламент схвалив кредит на EUR1,2 млрд для України

Європейський парламент офіційно схвалив виділення пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

За пакет допомоги проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 виступили проти та ще 41 утримався.

Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців. Очікується, що перший транш буде надано вже у березні. Термін отримання Україною другого траншу залежатиме від виконання попередніх політичних умов та реалізації програми Міжнародного валютного фонду.

При цьому кошти буде надано додатково до EUR5,6 млрд., які країна вже отримала від ЄС у рамках минулих програм.

Зазначимо, ризики вторгнення РФ в Україну негативно впливають на курс валют, на виконання держбюджету та погашення зобов'язань щодо держборгу. Про те, як Захід може допомогти держборгу України, читайте в новини ZN.UA.