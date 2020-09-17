Європарламент визнав Координаційну раду тимчасовим представницьким органом Білорусі

Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом Білорусі Фото з відкритих джерел

Таким чином євродепутати не визнали результати виборів та перемогу Олександра Лукашенка

Європарламент привітав створення Координаційної ради як тимчасового представницького органу народу Білорусі, чим продемонстрували свою позицію щодо невизанання результатів виборів та перемоги на них Олександра Лукашенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прийняту 17 вересня резолюцію Європарламенту.

Зокрема, документ визначає, що 9 серпня у Білорусі президентські вибори провели з грубим порушенням міжнародних стандартів. Також у резолюції зазначено, що 5 листопада закінчиться термін повноважень "авторитарного лідера Олександра Лукашенка", після чого Європарламент перестане визнавати його чинним президентом.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 574 депутати, 37 - висловилося проти, а 82 - утрималися.

"Депутати Європарламенту вітають нещодавно створена Координаційна рада як "тимчасове представництво людей, які вимагають демократичних змін" в Білорусі, який відкрито для всіх політичних і соціальних зацікавлених сторін", - йдеться у документі.

Крім цього, євродепутати закликали провести нові вільні вибори у Білорусі під міжнародним контролем.

Цього тижня на сайті Європарламенту з'явився проєкт резолюції, яка повинна була визнати білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську й Координаційну раду Білорусі легітимними представниками влади країни.