Європарламент закликав Росію припинити залякування України

Депутати Європейського парламенту звернулися до Російської Федерації і міжнародної спільноти на тлі останньої напруги на Донбасі.

Про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту про зростання напруженості у зв'язку із нарощуванням Росією військ на Сході України, повідомляє Європейська правда.

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна", - сказано у заяві.

Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і узгодженого режиму тиші. Окремо вони звернулися до Росії з вимогою припинити залякувати Україну.

"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування війсь в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України", - сказано в заяві.

Члени Європарламенту звернулися до міжнародної спільноти і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість та рішуче несхвалення діями російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримали 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з моменту вступу на посаду з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник Білого дому підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі та у Криму.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія готується до військових навчань у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і тимчасово окупованому Криму та стягує війська до кордону України.

Військовослужбовці США нарахували не менше чотирьох тисяч російських військових у супроводі техніки, спішно підтягнутих до українських кордонів на додаток до вже існуючих сил. Через це Пентагон підвищив боєготовність Європейського командування армії США до максимально можливого рівня.

31 березня російська сторона на переговорах ТКГ відмовилася повернутися до режиму тиші з 1 квітня.

ГУР Міноборони повідомило, що Росія завершує підготовку провокації українських військових на Донбасі і може розпочати наступ вглиб території України.

З огляду на ускладнення ситуації, Офіс президента запросив НАТО організувати спільні військові навчання, що включають повітряне патрулювання простору України.

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