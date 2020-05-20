Євросоюз не підлаштовуватиметься під Facebook у питаннях регулювання

Європейський союз у регулюванні цифрової сфери не буде підлаштовуватися під американську Facebook Inc. (SPB: FB), заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон.

"Ми цінуємо ваш бізнес, - сказав він під час відеорозмови з засновником соцмережі Марком Цукербергом. - Однак не ми повинні підлаштовуватися під вас, а скоріше - навпаки".

Бретон додав, що Брюссель розробляє норми "попереднього регулювання", які будуть у превентивному порядку контролювати ситуацію в цій сфері, а не реагувати на неї постфактум. Для телекомунікаційної галузі це спрацювало, констатував єврокомісар. За його словами, параметри подібного регулювання можуть бути вироблені до кінця поточного року, повідомляє Deutsche Welle.

Єврокомісар сказав, що онлайн-платформи повинні більш тісно співпрацювати з владою. "Нова "цифрова" угода неминуча", - підкреслив він.

При цьому Бретон висловив думку, що роль цифрової сфери ще більше зросте після завершення пандемії коронавірусу COVID-19: "Думаю, ділове та повсякденне життя буде значною мірою проходити онлайн, після того як ми впораємося з цією ситуацією".

Зі свого боку Цукерберг закликав ЄС взяти на себе роль лідера у встановленні світових рівнів технологічного регулювання. В іншому випадку існує небезпека того, що низка інших держав може наслідувати приклад Китаю.

"Вважаю, що це дійсно небезпечно, і турбуюсь про те, щоб подібна модель не поширювалася на інші країни", - сказав він.