Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Євросоюз продовжив ще на півроку антиросійські санкції, введені у відповідь на агресію Москви в Україні, одночасно попередивши владу РФ про можливість нових посилень на кшталт відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це станеться, якщо Путін наважиться на нове вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, санкції мають стосуватися військових, які беруть участь у плануванні можливого вторгнення, найближчого оточення та олігархів "в орбіті президента Росії та їхніх сімей". Зокрема, йдеться про заморожування їх фінансових та фізичних активів у ЄС, встановлення заборон на поїздки та блокування фінансування розвідувальних служб.

У свою чергу ЄС має вжити заходів щодо зниження залежності від імпорту енергоносіїв з Росії за рахунок тіснішого взаємозв'язку енергетичних інфраструктур ЄС та України, та не допускати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" - незалежно від його відповідності до положень Газової директиви ЄС.

Крім того, у Європарламенті висловили переконання у тому, що РФ має брати участь у переговорах у Нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі.

"На фоні розмов про нові санкції проти Росії в ЄС у разі, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти Росії ще на півроку. Вони діють уже 8 років", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

facty.ua









