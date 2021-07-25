Євросоюз схвалив вакцину від Moderna для підлітків

Європейське агентство з медичних засобів (EMA) схвалило застосування вакцини проти коронавірусу Spikevax виробництва компанії Moderna для вакцинації підлітків віком від 12 до 17 років. Про це повідомили на сайті EMA 23 липня.

Раніше цією вакциною було дозволено щепити тільки людей віком від 18 років.

Підлітків вакцинуватимуть так само, як і дорослих: вакцину вводитимуть двічі внутрішньом'язово у передпліччя з інтервалом чотири тижні.

Ефективність вакцини доведена в дослідженні, у якому брало участь 3732 підлітки віком від 12 до 17 років. Дослідження засвідчило, що вакцина Spikevax виробляла у дітей від 12 до 17 років антитіла такі самі, як у молоді віком від 18 до 25 років.

Зазначають, що у підлітків могли з'являтися такі самі побічні ефекти від вакцинації, як і у дорослих - біль і набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах і суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, нудота, блювота і жар. Однак вони з'являлися у легкій або помірній формі і минали за кілька днів.

У EMA підкреслили, що через обмежену кількість дітей і підлітків, які брали участь у дослідженні, вчені не змогли б виявити нових рідкісних побічних ефектів або оцінити ризик відомих побічних ефектів, як-от міокардит і перикардит.

Однак загальний рівень безпеки вакцини, встановлений для дорослих, підтверджено у дослідженні підлітків; агентство визнало, що користь від вакцинації для підлітків переважує ризики, особливо в умовах ризику розвитку тяжкої форми COVID-19.

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Вакцина від Moderna стала п'ятим препаратом, схваленим ВООЗ. Результати випробувань цієї вакцини спершу показали ефективність 94,1%, але у квітні компанія знизила її ефективність до 90%.

У червні Moderna заявила про ефективність своєї COVID-вакцини проти штаму "Дельта".

В Україні вакцини від Moderna (18 липня в Україну завезли 2 млн доз у межах механізму COVAX і вже використовують їх) поки не зареєстровано. У МОЗ повідомляли hromadske, що дозволили імунізацію цим препаратом, оскільки його схвалили для екстреного застосування регулятори ВООЗ, США і Європи. "За чинним законодавством, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації", - говорив прессекретар МОЗ Роман Борщ.