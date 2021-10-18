Євросоюз цього тижня видалить Україну зі списку безпечних для подорожей країн

Європейський союз протягом цього тижня видалить Україну зі списку безпечних для подорожей країн. Про це 18 жовтня у Twitter повідомив редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

"Україну цього тижня видалять зі списку третіх країн, подорожі з яких рекомендує дозволяти ЄС. Її додали туди у середині липня, проте спалах нещодавніх випадків COVID-19 означає, що країна більше не буде потрапляти до цього списку", - написав Йозвяк.

Єврокомісія 3 травня цього року запропонувала країнам - членам ЄС послабити обмеження на в'їзд для поїздок через несуттєві причини для іноземців, які щеплені проти коронавірусної інфекції. Порядок перетину кордонів країни Євросоюзу визначають самостійно. Органи ЄС дають лише рекомендації. Посли 27 країн - членів Європейського союзу 11 червня погодилися відкрити кордони для туристів, які повністю ввели вакцину проти коронавірусної інфекції.

Європарламент і Рада ЄС 20 травня погодили запровадження цифрових COVID- сертифікатів, які свідчитимуть, що людину вакциновано, вона має імунітет, оскільки раніше перехворіла на COVID-19, або нещодавно отримала негативний результат тесту, повідомляли на сайті ЄС.

Держави, для жителів яких ЄС улітку розпочав відновлювати право вільного в'їзду, несуттєво відрізняються від українських показників захворюваності, писала "Європейська правда". За формулою, що застосовує ЄС, необхідно мати менше ніж 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тис. населення.

14 липня стало відомо, що у Євросоюзі вирішили відкрити кордони для громадян України, занісши країну до списку безпечних для подорожей.

Від початку епідемії в Україні підтвердили 2,6 млн випадків коронавірусної інфекції, померло 60,8 тис. пацієнтів.

В Україні поступово погіршується епідемічна ситуація, говорив 4 серпня заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Ігор Кузін. Улітку у країні фіксували менше ніж 2 тис. випадків щодня, у вересні показник збільшився у рази. У зв'язку з поширенням мутації четверта хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, заявляв 11 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.