Все больше американцев поддерживают импичмент Трампа

По результатам опроса, доля американцев, которые считают, что президенту Дональду Трампу должны объявить импичмент, выросла на 8% за последнюю неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"45% взрослых американцев считают, что республиканец Трамп "должен быть подвергнут импичменту". Для сравнения, в аналогичном опросе, проведенном неделей ранее этот показатель составлял 37%", - говорится в сообщении.

41% опрошенных считают, что Трампа не следует подвергать импичменту, а 15% - "не знают".

В издании отмечают, что среди демократов доля выступающих за импичмент составляет 74%, что на 8 процентных пунктов выше, чем неделей ранее. В то же время импичмент поддерживают лишь 13 процентов республиканцев, правда, и их доля выросла на 3 пункта.

Среди независимых этот показатель не изменился и составляет 37%.

Опрос проводился в течение четырех дней с 26 по 30 сентября агентством Reuters и компанией Ipsos.

Как сообщал УНН, процедура импичмента Трампа была запущена на почве утверждений о том, что американский президент в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента.

Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах в США.

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.