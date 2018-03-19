Все члены ЕС поддерживают Британию в деле Скрипаля - глава МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что все страны-члены ЕС поддерживают Британию в деле отравления экс-шпиона Скрипаля.

Об этом он сказал в понедельник перед заседание глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

По словам Мааса, на заседании британские коллеги прежде всего проинформируют о ходе расследования. В то же время о возможности применения санкций о РФ в связи с делом сегодня речь не идет.

"Мы со своей стороны хотим, и этот момент, на наш взгляд, очень важен, четко продемонстрировать, что все страны-члены решительно стоят на стороне Великобритании", - сказал Маас.

Дипломат рассказал, что в последние дни Великобритания интенсивно информировала страны-партнеры в Европе о расследовании по делу Скрипаля. РФ до сих пор не предоставила правдоподобной ответы о своей причастности к отравлению.

"По той информации, что есть у нас, могу сказать, что у нас нет никакого альтернативного правдоподобного объяснения вовлеченности российской стороны. Если российская сторона может это отрицать, то это должно случиться, должны состояться двусторонние переговоры. Но информация, которая у нас есть, говорит о другом", - сказал Маас.