Вселенский патриархат обсудит вопрос автокефалии для УПЦ с "сестринскими православными церквями"

Вселенский патриархат решил "подробно обсудить и скоординировать" вопрос автокефалии для Украинской православной церкви с сестринскими православными церквями, говорится в решении Святого и Священного Синода, заседание которого состоялось в течение 19-20 апреля под председательством вселенского патриарха Варфоломея, по церковной ситуации в Украине.

"Вселенский патриархат беспокоится о сохранении всеправославного единства и опекает православные церкви во всем мире - особенно украинский православный народ, который принял спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя. Таким образом, как его истинная церковь-мать, (Вселенский патриархат) изучил вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как делал это и на предыдущих заседаниях Синода, и, получив от церковных и гражданских органов, представляющих миллионы украинских православных христиан, обращение с просьбой предоставить автокефалию, решил подробно обсудить и скоординировать этот вопрос с сестринскими православными церквями", - говорится в решении патриархата.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Но об этом в обнародованном решении Святого и Священного Синода Вселенского патриархата речь не идет.

19 апреля Верховная Рада Украины поддержала постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарха Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Православной церкви в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на экстренной встрече с главами парламентских фракций попросил Верховную Раду поддержать обращение "президента и церковных иерархов к вселенскому патриарху" о предоставлении томоса (указ, декрет "материнской церкви" о предоставлении автономии в управлении (автокефалии) какой-то части этой церкви, фактически признание статуса) украинской православной поместной церкви.

Перед этим 9 апреля президент Украины в Стамбуле встретился с вселенским патриархом Варфоломеем в его официальной резиденции.

Украинская православная церковь (Киевского патриархата) сообщила, что "поддерживает все усилия для преодоления существующего церковного разделения". По информации представителей церкви, "сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение" вселенского патриарха Варфоломея.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) считает, что инициатива президента Украины и обращение к вселенскому патриарху об автокефалии украинской церкви является "превышением власти". В УПЦ (МП) уверены, что нет оснований для признания вселенским патриархом Варфоломеем "другой украинской церкви".

Согласно Конституции, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства.