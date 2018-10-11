Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году, - Зоря

Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский, глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря сообщил о том, что Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской митрополии в 1686 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Зори.

Зоря отметил, что соответствующая информация поступила из нескольких источников.

"Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета. 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии в 1686 году", - отметил он.

Зоря также добавил, что сейчас в УПЦ КП ждут официального подтверждения.