Вселенский патриархат снял анафему с Филарета и митрополита УАПЦ Макария - СМИ

Оба Предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.

Синод Вселенского патриархата признал предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ каноническими.

Об этом сообщает религийно-информационный украинский сайт Risu со ссылкой на известное греческое издание Оrthodoxia.info.

Согласно полученной информации из источников издания, Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Оба Предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.

Однако, греческое издание отмечает, что детали и условия такого шага пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.