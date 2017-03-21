"Всемирная прачечная": через крупнейшие банки Великобритании отмыли $ 740 млн из России - The Guardian

Через 17 британских банков, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $ 740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

Об этом пишет The Guardian, называя эту схему "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat).

Так, выяснилось, что из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $ 20 млрд, однако сумма может достигать и $ 80 млрд.

Пока что следство выясняет, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, по которой деньги переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем - Великобритании и США.

У британских банков правоохранители спрашивают, почему они не остановили сомнительные платежи.

Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.

Ранее СМИ сообщали, что молдавская разведка получила данные, которые свидетельствуют, что некоторые сотрудники ФСБ организовали схему вывода 22 млрд долл из России через Молдавию.

По материалам The Guardian