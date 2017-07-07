Встреча Путина и Трампа: подробности

Главное о первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 7 июля в Германии на саммите G20.

Первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа впервые состоится сегодня, 7 июля, на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Главной темой переговоров Трампа и Путина станет ситуация в Сирии, ИГИЛ и российско-американские отношения. Последний пункт может включать в себя широкий спектр международных проблем, затрагивающих Украину, КНДР и Иран.

Все подробности о встрече Путина и Трампа

- Из программы визита Трампа следует, что встреча начнется в 16:45 (по киевскому времени) в выставочном центре Гамбурга. Покинуть это место Трамп должен в 17:20.

- Во встрече также примут участие глава МИДа РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а также переводчики. Таким образом, это будет расширенная встреча, а не беседа с глазу на глаз.

- Накануне встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон собирается выстраивать отношения с Москвой. Такое же мнение с позиции США ранее высказал Тиллерсон. Окружение Трампа отмечает, что до сих пор не имеет понятия, как именно Трамп поведет себя с Путиным.

- Незадолго до переговоров Трамп, пребывая в Варшаве, призвал Россию "прекратить дестабилизировать Украину и поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране". Также Трамп впервые объявил о поддержке НАТО и готовности США выполнять статью 5 о совместной обороне. Таким образом, встреча состоится на довольно мрачном фоне.