В.Ващиковский: минский процесс не движется, оснований для отмены санкций в отношении РФ нет

На встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза вопрос санкций, введенных ЕС в отношении России, не обсуждался. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Этот вопрос (о санкциях - ред.) вне обсуждения. Минский процесс не продвигается, поэтому нет оснований для отмены санкций", - сказал польский министр.

Во время обсуждения украинского вопроса, как отметил В.Ващиковский, состоялся лишь "рутинный обзор событий". Однако он выразил надежду, что мирный процесс рано или поздно начнется.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС хотят продлить санкции против России еще на полгода.