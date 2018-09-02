ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе в Сирии, сирийские СМИ - все отрицают

Ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Дамаск нанесен израильскими ВВС. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen, при этом сирийские государственные информагентства - все отрицают, передает УНН.

Ранее телеканал информировал, что вблизи сирийской авиабазы под Дамаском прогремели два мощных взрыва. Нападения претерпела военная база в районе Меззе к западу от столицы Сирии.

По данным телеканала PressTV, сирийские ПВО перехватили выпущеные по базе ракеты.

В свою очередь подконтрольное Дамаску агентство SANA отмечает, что авиабаза Меззе в западном пригороде сирийской столицы не подвергалась израильским ракетным ударам. По его данным, причиной взрывов, которые были слышны в ночь на воскресенье в этом районе, была детонация боеприпасов на расположенном рядом складе, вызванная коротким замыканием.

Как сообщал УНН, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе своего визита в Израиль подчеркнет, что американская сторона готова дать ответ на применение химического оружия сирийским правительством.