Вы и убили. Путин вступил в опасную игру с британцами

Англичане добились, чего хотели, когда публиковали фотографии и отрывочные данные о тех, кого подозревают в попытке отравить Сергея и Юлию Скрипалей

Владимир Путин, который еще недавно делал вид, что он выше британских инсинуаций, посчитал необходимым лично вмешаться в ситуацию. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России поведал, что властям известны люди, чьи фотографии были опубликованы под именами Александр Петров и Руслан Боширов: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас". При этом Путин заверил, что это "гражданские, конечно", люди. А дальше обратился к "Петрову" и "Боширову" почти с просьбой: "Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут". При этом осталось загадкой, то ли он по привычке включил дурочку, изображая, что в свободной России кто-то может проигнорировать путинские рекомендации, то ли главные фигуранты, трезво оценив свои жизненные перспективы, решили спрятаться и от российских властей.

Мало этого, оказалось, Петров и Боширов известны не только Путину, но и Виктории Скрипаль, постоянной участнице всевозможных шоу, которые устраивают российские пропагандисты, чтобы доказать, что вся история с отравлением "Новичком" - британская провокация. Эта тетка, активно зарабатывающая на отравлении родственников, уже поведала следующее: "Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой". "Если Руслан (Боширов) еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Более того, по моим данным, Александр Петров не находился в это время в Великобритании", - поделилась непонятно откуда появившимся знанием Виктория Скрипаль. Можно предположить, что вышеозначенные "источники" - работники спецслужб, проводившие с теткой тренинги, в ходе которых она случайно увидела главных фигурантов.

Лондон будет дожидаться очередной глупости, а потом выкладывать информацию, эту глупость опровергающую

Не так уж сложно предугадать, что последует потом. Логически увязать собранные британцами данные и не признаться при этом в организации убийства довольно трудно. Два человека, предъявившие при получении визы банковские счета на тысячи фунтов, по прибытии в Лондон поселились вдвоем в одном номере самой дешевой гостиницы. При этом весь визит в Британию свелся к двум поездкам в Солсбери, где и было совершено преступление. А надо еще объяснить наличие билетов на несколько обратных рейсов.

Теперь британские порфирии петровичи будут с брезгливым любопытством наблюдать за российскими потугами объяснить все это. Лондон будет дожидаться очередной глупости, а потом выкладывать информацию, эту глупость опровергающую. Позволить обвиняемому самому запутаться в бесчисленных взаимоисключающих объяснениях - классическая тактика любого следователя.

Вариантов у Москвы немного. Вероятнее всего будут предъявлены некие люди, которые скажут: "Я не я, лошадь не моя". А именами нашими и фотографиями, мол, коварно воспользовалась британская разведка.

Приблизительно так уже объясняет произошедшее некий Александр Сергеевич Петров, сотрудник томского фармацевтического НПО "Вирион", который входит в состав ФГУП "НПО Микроген" и производит иммунобиологические препараты, обнаружившийся несколько дней назад. Простой сотрудник НПО "Микроген" Александр Петров заявил: "Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то, что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать". Если так, то остается только догадываться, почему "Петрова" не выпускают на публику, почему он заявляет, что должен "подумать" несколько дней перед приходом в СМИ. Очевидно, потому что такая версия не снимает вопроса, кто те двое, кто вылетел 2 марта рейсом "Аэрофлота" SU2588 по заграничным паспортам серии "65", номера которых отличались лишь последней цифрой. Пусть злоумышленники использовали имена невинных законопослушных граждан. Но ведь анкеты при обращении за загранпаспортами они заполняли? Кто-то проверял сообщенные ими данные, кто- то общался с ними?

Еще хуже, если публике представят "гражданских" людей, реально выезжавших в Англию (а до этого еще два десятка раз в Женеву и прочие европейские города). Наняли, мол, мужиков перевозить или даже закупать нечто важное для заказчика. Хоть те же коллекционные монеты. Не зря же "Петров" и "Боширов" проторчали некоторое время у дверей нумизматического магазина в Солсбери. Но для этого необходимо по-быстрому создать легенды, подготовить свидетелей - одноклассников, соучеников в институтах, сослуживцев. И эти легенды должны выдержать проверку бесчисленных журналистских команд, что более чем сомнительно.

В этом случае, скорее всего, фигуранты сообщат на камеры журналистов, наученных не задавать лишние вопросы, свои несуразные версии, а потом исчезнут. А российские власти с невинным видом заявят, что в нашем демократическом государстве частная жизнь граждан - это святое. Помнится, также в Минобороны объясняли отказ в публикации фамилий солдат, погибших в результате дедовщины. Однако если не брать в расчет запойных зрителей российского ТВ, подобные объяснения никакого не убедят. Таким образом, Москва вступила в игру, в ходе которой будет обречена громоздить одну ложь на другую...

Александр Гольц

Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала