Выборы президента РФ: Путин побеждает после обработки 99% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы РФ, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов УИК.

Об этом сообщает "ТАСС". Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов. На третьем месте - кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%.

За Владимира Путина в абсолютных числах проголосовали, по последним данным, более 55,403 млн человек. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 млн человек. За Жириновского - порядка 4,104 млн.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,66% голосов избирателей. За нее голоса отдали свыше 1,197 млн человек.

В перспективе эти цифры могут измениться лишь на доли процентов, что серьезно не скорректирует окончательный результат. На данный момент известен показатель явки по 95% избирательных участков - он составляет 67%.

Ранее сообщалось, что 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. "Голосование" прошло в том числе и на территории временно оккупированного украинского полуострова.