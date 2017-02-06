Выборы во Франции: опрос показал сокрушительное поражение Ле Пен

Согласно опросу, во втором туре выборов во Франции победит бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Как сообщает Reuters, опрос общественного мнения провела исследовательская компания Opinion Way. Если бы выборы прошли сейчас, то расклад был бы следующим:

Марин Ле Пен наберет 26%, Эммануэль Макрон - 23%, а бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - только 20% голосов.

При этом во втором туре ситуация кардинально меняется. Во втором туре за Макрона отдали бы свои голоса 65% избирателей, тогда как за Ле Пен только 35%. Указывается, что Фийон потерял позиции после скандала с его женой Пенелопой. Она числилась долгое время его помощницей, получала зарплату, при этом ничего в правительстве ничего не делала.

Ранее "Знай.ua" сообщал, что в случае избрания президентом кандидата от праворадикальной партии Марин Ле Пен Франция рискует получить своего собственного Трампа. По крайней мере, резкие заявления политика уже четко дают понять, каким будет ее курс.

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