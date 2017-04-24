Выборы во Франции: у Трампа воздержались от комментариев

Американское внешнеполитическое ведомство результаты первого тура выборов во Франции пока не комментирует. Хотя СМИ убеждены, что симпатии Трампа - на стороне Ле Пен. Тогда почему его команда это опровергает? И какие прогнозы делают в Америке? Дмитрий Анопченко - подробнее.

В день голосования в Госдепартаменте США журналистам сообщили - "у нас пока никаких заявлений и не ожидается". Что и понятно: когда выбирали Трампа, европейские политики столько лишнего наговорили, не веря в его победу. Выводы сделаны - чтобы не повторять ошибок, пока второй тур не определит имя нового президента Франции, Вашингтон будет осторожен в оценках.

Даже сам Дональд Трамп, который, как известно, свои твитты пишет лично и особо не сдерживается в оценках и выражениях, в этот раз лишь прозрачно намекнул.

"Очень интересные выборы сейчас проходят во Франции", - написал глава Белого дома. И по контексту вроде и понятно, что он имеет в виду, но ничего конкретного, что может быть истолковано как поддержка Ле Пен или Макрона.

Хотя несколькими днями ранее Трамп и прогнозировал - дескать, последнее нападение на полицейских в Париже, усилит позиции ультраправых. Сказал, что "Ле Пен - сильнейшая в вопросах границы, сильнейшая во всем, что происходит во Франции".

Корреспондент Associated press Джули Пэйс, которая взяла это интервью у Трампа, была удивлена. Ведь традиционно президенты США избегают каких-либо прогнозов о президентских выборах за рубежом.

"Так Трамп сказал мне - "нет ничего необычного". "Все делают прогнозы относительно того, кто победит, и я их делаю, как и все остальные".

Но сейчас, когда лидеров первого тура двое - новая команда опасается проявлять кому то из них симпатию. Руководитель президентской администрации даже попытался сгладить ситуацию - дескать, предположения - предположениями, но его шеф ни на чьей стороне.

"У него может быть определенное мнение о том, кто, как он считает, может победить, но, конечно, у него нет предпочтений", - говорит Ринс Прибас, глава аппарата Белого дома.

А пока американские чиновники пытаются придерживаться нейтралитета, социологи - уверяют, что в итоге Вашингтону все же придется вести переговоры не с Марин Ле Пен, а с Макроном.

Социолог Нейт Сильвер стал знаменитым после того как все его коллеги предсказывали победу Клинтон, а он - среди очень немногих - постоянно твердил, что главой государства будет Трамп. Он же с удивительной точностью предсказал результаты Брекзита.

И теперь опубликовал новый прогноз. Дескать, ассоциации - неверные, "Парижский расклад" нельзя сравнивать с противостоянием Клинтон и Трампа и его успех не повторить. И что эксцентричной французской даме - при всем желании не выиграть.

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