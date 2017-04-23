Выборы во Франции: явка избирателей по состоянию на 17:00 составила 69,42%

На голосовании в первом туре президентских выборов во Франции, которые проходят сегодня, 23 апреля 2017 года, явка избирателей по состоянию на 17:00 составила 69,42%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Франции.

"Явка в первом туре выборов президента Республики Франция по состоянию на 17:00 составила 69,42%", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, для сравнения на выборах в 2007 году явка к этому часу составила 73,87%. А в 2002 году этот показатель достиг 58,45%.

[#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq - Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 23, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что опубликованы первые результаты президентских выборов во Франции, полученные по итогам голосования на заморских территориях. Так, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 18,16%, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон - 9,32%.