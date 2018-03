Выдворение российских дипломатов сделает мир безопаснее, - Госдеп

Выдворение российских дипломатов из Соединенных Штатов Америки (США) и других стран сделает мир безопаснее. Об этом заявила в среду, 28 марта, официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Выдворение 151 российского чиновника США и нашими союзниками сделает мир безопасным. От Австралии до Канады и по всей Европе мы видим, что российская кампания, направленная на подрыв международного мира и стабильности, угрожающая суверенитету и безопасности стран во всем мире, должна быть остановлена", - сказала представитель Госдепа.

The expulsion of 151 Russian officials by US & our allies will make the world safer. From #Australia to #Canada & across #Europe, we agree that #Russia's campaign to undermine int'l peace & stability, threatening the sovereignty & security of countries worldwide, must be stopped. - Heather Nauert (@statedeptspox) March 28, 2018

Напомним, ранее в Госдепе США предупредили о возможном вмешательство Российской Федерации в выборы других стран.

Отметим, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности, участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент решение Великобритании о высылке российских дипломатов присоединились 26 стран.