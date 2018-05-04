Выгораживая Путина: Милош Земан заявил, что газ "Новичок" производился в Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране производился и испытывался газ "Новичок".

Об этом сообщает iRozhlas.

"Вывод такой, что наша страна производила и испытывала "Новичок", пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так", - сообщил он.

Так, согласно докладу службы внутренней разведки, газ вырабатывался и испытывался в лаборатории в Брно.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние здоровья отравленного экс-шпиона Сергея Скрипаля улучшается.

Отметим, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно паралитическим газом 4 марта в британском Солсбери. Дочь Сергея Скрипаля Юлия уже выписана из больницы и сейчас находится под охраной на военной базе. Отмечается, что эффект поражающего газа не исследован и проблемы со здоровьем могут возобновиться.